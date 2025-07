Gli anni d' oro di Max Pezzali non finiscono mai nuovi live nel 2026

Gli anni d'oro di Max Pezzali continuano a brillare con entusiasmo: nel 2026, il cantautore torna con la sua maratona musicale "Max Forever - Gli Anni d'Oro". Oltre alle giĂ annunciate tappe di Roma, Napoli e Milano, si aggiungono nuove date a Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. Un tour imperdibile che promette di far rivivere le emozioni di un'epoca indimenticabile. Preparatevi a un'estate di musica e ricordi senza precedenti!

Riccione, 8 lug. (askanews) - Max Pezzali annuncia la sua prossima maratona estiva, Max Forever gli anni d'oro - Stadi 2026. Oltre agli show giĂ in vendita di Roma, Napoli e una doppia Milano, si aggiungono le cittĂ di Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. Lo spoiler dei nuovi appuntamenti è apparso giĂ domenica nei gadget distribuiti ai fan in occasione di un'esibizione live a sorpresa in collaborazione con l'Aquafan di Riccione, che ha visto il ritorno di Max dopo oltre 30 anni, accompagnato da Albertino, voce iconica di Radio Deejay. Intanto mancano solo pochi giorni al maxi evento Max Forever - Grand Prix previsto per sabato 12 luglio 2025 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, l'imperdibile live completamente rinnovato e senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net