Kilimangiaro on the road | alla scoperta di Pompei nell’episodio dell’8 luglio

KilimanGiaro On The Road torna a sorprendere il pubblico con un episodio speciale dedicato a Pompei, una delle mete più affascinanti e ricche di storia dell’Italia centrale. Il 8 luglio, preparatevi a un viaggio emozionante tra rovine antiche e storie di civiltà scomparse, in un percorso che combina cultura, scoperta e meraviglia. Non perdete questa occasione di immergervi nel cuore di un patrimonio unico al mondo, lasciandovi conquistare dal fascino senza tempo di Pompei.

Una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia dell’Italia centrale torna protagonista in una puntata speciale di un popolare programma televisivo dedicato ai viaggi e alle culture. La serata del 8 luglio sarà dedicata all’esplorazione approfondita di Pompei, città simbolo dell’antica civiltà romana e testimonianza unica degli effetti di una delle eruzioni vulcaniche più famose della storia. Attraverso un percorso che combina archeologia, storia e scoperte recenti, il programma si propone di offrire agli spettatori un’immersione completa nel passato e nelle ultime novità provenienti dagli scavi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kilimangiaro on the road: alla scoperta di Pompei nell’episodio dell’8 luglio

In questa notizia si parla di: pompei - luglio - kilimangiaro - road

Venditti live a Pompei: il 12 luglio l’anfiteatro si accende con “Notte prima degli esami – 40th Anniversary” - Il 12 luglio, l’Anfiteatro di Pompei si trasforma in un palcoscenico magico per Antonello Venditti, che torna live con il tour celebrativo “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”.

«Sono un po’ delusa dalla vita». Chiara Pompei si è mostrata tra le lacrime in un recente video apparso sui social, rompendo finalmente il silenzio dopo quanto accaduto. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato apertamente il suo momento buio, spiegand Vai su Facebook

Kilimangiaro on the road; Kilimangiaro on the Road 2025, da stasera: le anticipazioni; Kilimangiaro on the road da stasera 24 giugno: anticipazioni della prima puntata.

Kilimangiaro on the road, la puntata dell’8 luglio: protagonista Pompei - Raznovich, a Pompei, ha come guida il direttore dell'area archeologica Gabriel Zuchtriegel. Scrive maridacaterini.it

Kilimangiaro on the road: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 1 luglio - Kilimangiaro on the road: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 1 luglio, su Rai 3. Segnala tpi.it