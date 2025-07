Zeudi Di Palma del Grande Fratello furiosa sui social | Partiranno le diffide Cosa è successo?

Zeudi Di Palma del Grande Fratello si infuria sui social: dopo aver visto circolare voci infondate su una presunta relazione con Giovanni, lancia un messaggio deciso. In un video chiarisce la sua versione dei fatti e annuncia azioni legali contro chi diffama e specula sulla sua vita privata. La sua reazione non si è fatta attendere: scopriamo cosa ha dichiarato e quali provvedimenti intende adottare per tutelarsi.

La foto con Giovanni ha acceso il gossip sui social, ma Zeudi Di Palma non ci sta: in un video chiarisce tutto e annuncia provvedimenti contro chi specula sulla sua vita privata. Negli ultimi giorni, i social sono stati invasi da rumors su una presunta relazione tra Zeudi Di Palma del Grande Fratello e un ragazzo napoletano di nome Giovanni, dopo che una foto che li ritraeva insieme in un locale partenopeo è stata condivisa dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Lo scatto ha acceso la curiositĂ del web, alimentando voci su una possibile storia d'amore tra i due. Chi è Giovanni? Il ragazzo al centro dei gossip Nonostante le smentite iniziali del diretto interessato - rintracciato sui social da alcune fan dell'ex gieffina - il gossip ha continuato a circolare con insistenza.

