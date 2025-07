Addio a Valenari pioniere degli scout | fondò due gruppi

La città di Bergamo piange la scomparsa di Giorgio Valenari, pioniere degli scout e figura di riferimento per la comunità di Valtesse, scomparso all’età di 100 anni. Uomo altruista, padre e guida, ha dedicato una vita a coltivare i valori del servizio e della solidarietà, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di tanti. Con il suo esempio, Giorgio rimarrà per sempre un faro per le future generazioni di scout e cittadini.

AVEVA 100 ANNI. Pioniere dello scoutismo bergamasco, riferimento per la parrocchia di San Colombano, uomo e padre altruista. La città e la comunità di Valtesse sono in lutto per la scomparsa di Giorgio Valenari, mancato a 100 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Addio a Valenari, pioniere degli scout: fondò due gruppi

