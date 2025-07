Wimbledon Sinner come sta dopo la caduta?

Wimbledon si tinge di emozioni forti e incertezze: Jannik Sinner si sta riprendendo dopo una caduta che ha messo a dura prova la sua tenuta mentale. La sua corsa ai quarti di finale, segnata dal ritiro del bulgaro Dimitrov, lascia ancora spazio a speranze e domande. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, ma intanto il talento azzurro si prepara a rispondere alle sfide future con determinazione e cuore.

Si attendono news. Jannik Sinner è ai quarti di finale con il brivido. Nella serata di ieri, 7 luglio, l’azzurro ha beneficiato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, avanti 2 set a 0 e costretto a lasciare il campo tra lacrime e dolore. Non è comunque andata meglio all’azzurro e numero uno al mondo, con una caduta al primo game che ha compromesso la prestazione in campo e la tenuta mentale. L’azzurro, proprio per questo ha fatto, intorno alle 11 italiane una risonanza magnetica per valutare le condizioni del gomito destro. Per il momento non sono previste comunicazioni ufficiali da parte del team. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Wimbledon, Sinner come sta dopo la caduta?

In questa notizia si parla di: caduta - sinner - wimbledon - azzurro

ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2025: GERRI (19%), L’ISOLA DEI FAMOSI (17,5%), TORNA CADUTA LIBERA (17,8%+18,1%), SINNER (13,9%) - Il 12 maggio 2025, gli ascolti TV hanno rivelato una serata ricca di emozioni. Con "Gerri" che conquista il pubblico a 19 punti e "L'Isola dei Famosi" che si mantiene forte a 175, la competizione si accende.

#Wimbledon Il momento in cui #Dimitrov torna in campo e comunica che deve ritirarsi per infortunio. Era in vantaggio di due set su #Sinner, che va ai quarti. Anche l'azzurro era sofferente per un problema al gomito, dopo una caduta nel primo game Vai su X

Sinner: "Farò dei controlli al gomito". L'azzurro è caduto nel primo game nel match degli ottavi contro Dimitrov a Wimbledon: "Dopo avevo fastidi in battuta e col dritto" ha aggiunto il n.1 del mondo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/07/07/ Vai su Facebook

Il momento dell'infortunio di Sinner a Wimbledon. VIDEO; Jannik Sinner, le condizioni dopo la caduta a Wimbledon e l’accesso ai quarti; Wimbledon, Sinner e l'infortunio al gomito: cosa è successo.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton ... Si legge su vanityfair.it

Sinner e l'infortunio a Wimbledon, gli esami e le condizioni - Jannik Sinner fa il punto sulle sue condizioni dopo l'infortunio al gomito accusato nelle fasi iniziali del match con Grigor Dimitrov. Lo riporta msn.com