Bombardieri Uil | Investire nelle periferie per ridare futuro ai giovani attraverso l’istruzione

Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, evidenzia con determinazione come l’investimento nelle periferie sia la chiave per offrire un futuro ai giovani e promuovere un riscatto sociale. Durante l’inaugurazione della nuova sede a Portici, ha ribadito che “la rinascita dei giovani passa attraverso l’istruzione”, sottolineando l’importanza di creare opportunità di crescita in territori spesso trascurati. È arrivato il momento di agire con decisione per cambiare il destino delle nuove generazioni.

Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, ha ribadito l’importanza della scuola come strumento fondamentale per il riscatto sociale, soprattutto nelle periferie. Durante l’inaugurazione della nuova sede Uil a Portici, in provincia di Napoli, Bombardieri ha sottolineato che "la rinascita dei giovani passa attraverso l’istruzione". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bombardieri - periferie - giovani - attraverso

Scuole di periferia svantaggiate, studiare a Napoli non è come farlo a Milano: Bombardieri (Uil) chiede investimenti sui territori; Bombardieri: “I dazi sono un problema anche per lavoratori. Governo ci convochi”; Uil. Inaugurato il Centro Congressi Bruno Buozzi con Pierpaolo Bombardieri e Fiorella Mannoia.

Periferie: un'audizione alla Camera per ripartire dai più giovani - Abbiamo partecipato oggi all’audizione presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, alla luce della ... Scrive savethechildren.it

Giovani e periferie, dagli stereotipi all’inclusione sociale: il progetto «Present4Future» - MSN - Da qui parte «Present4Future», il progetto di BPER Banca e Fondazione Gruppo Abele dedicato ai giovani italiani e stranieri tra i 14 e i 24 anni, che sono i protagonisti assieme ai contesti di ... Riporta msn.com