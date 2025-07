Il Qatar | nei colloqui a Doha impegno da entrambe le parti

I colloqui tra Israele e Hamas a Doha rappresentano un passo cruciale verso una possibile soluzione per Gaza. Entrambe le parti dimostrano impegno nel trovare un terreno comune, affrontando con serietà le questioni più delicate. La comunità internazionale guarda con attenzione a questi incontri, sperando che possano portare a risultati concreti e duraturi. La strada è ancora lunga, ma il dialogo aperto apre nuovi orizzonti di speranza per la regione.

Doha, 8 lug. (askanews) - I colloqui in corso a Doha tra Israele e Hamas sono incentrati sulla "cornice" per raggiungere un accordo su Gaza, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari. "C'è impegno da entrambe le parti", ha detto al-Ansari, aggiungendo che "quello che stiamo cercando di fare è colmare il divario nelle posizioni di entrambe le parti sulle questioni delicate". È il terzo giorno di colloqui in Qatar, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è recato a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha espresso ottimismo su una possibile svolta nel conflitto.

