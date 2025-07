Ginnastica artistica i convocati dell’Italia per le Universiadi C’è Mandriota

L’Italia si prepara a brillare alle Universiadi di Ruhr, in Germania, dal 16 al 27 luglio, con un team di giovani talenti della ginnastica artistica. Questi atleti, iscritti agli studi universitari e nati tra il 2000 e il 2006, rappresentano il meglio delle future promesse italiane. Tra i protagonisti, Lorenzo Bonicelli, Niccolò Vannucchi e Riccardo Villa, pronti a conquistare le pedane internazionali con determinazione e passione. La loro avventura è appena cominciata, e il mondo li aspetta.

Sei italiani parteciperanno alle gare di ginnastica artistica nell'ambito delle Universiadi, la competizione multisportiva che andrà in scena nel bacino delle Ruhr (in Germania) dal 16 al 27 luglio. La manifestazione è riservata agli atleti di tutto il mondo iscritti agli Atenei, nati tra il 2000 e il 2006. Sul fronte maschile vedremo all'opera Lorenzo Bonicelli, Niccolò Vannucchi, Riccardo Villa: sono atleti esperti, che hanno già avuot l'occasione di esprimersi in campo internazionale e che potranno farsi valere anche in questo contesto che si preannuncia particolarmente interessante tra gare a squadre, all-around e specialità.

