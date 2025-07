Sant' Ilario centro dell' estate democratica con la festa regionale Pd | ospiti e programma

Sant’Ilario d’Enza si appresta a vivere un’estate all’insegna della partecipazione e dell’entusiasmo, con la Festa Regionale del Partito Democratico dal 10 al 20 luglio 2025. Dieci giorni di incontri, musica, cultura e confronto, che trasformeranno il parco San Rocco nel cuore pulsante della politica e della comunità emiliano-romagnola. Un evento da non perdere, che celebra l’unità e i valori della nostra regione.

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 8 luglio 2025 – Sant’Ilario d’Enza si prepara ad accogliere dieci giorni di politica, musica, cultura e comunità. Da giovedì 10 a domenica 20 luglio (con pausa lunedì 14), il parco San Rocco ospiterà la nuova edizione della Festa del Partito Democratico, che nel 2025 assume un ruolo speciale diventando per la prima volta la Festa Regionale dell’Emilia-Romagna. Un riconoscimento importante, che premia la solidità organizzativa della federazione reggiana e l’impegno della comunità di Sant’Ilario. Ogni sera, a partire dalle 19, il parco si trasformerà in un grande spazio aperto dove trovare ristorazione per tutti i gusti, spettacoli, concerti live, balera, luna park, mercatini dell’usato ed eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it