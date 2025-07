Sydney sweeney e il sequel da 1,4 miliardi | giocherebbe la sorella di margot robbie?

Il successo travolgente di Barbie, con oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino, ha acceso i riflettori su un possibile sequel che potrebbe coinvolgere grandi nomi come Sydney Sweeney e la sorella di Margot Robbie. La campagna di rumors e speculazioni cresce ogni giorno, alimentando le aspettative dei fan e degli addetti ai lavori. Si prospetta un nuovo capitolo che promette di essere altrettanto sorprendente e coinvolgente, ma...

Il grande successo di Barbie del 2023, interpretato da Margot Robbie, ha generato numerose speculazioni riguardo a un possibile sequel. La pellicola ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari, superando ogni previsione di botteghino e consolidando la sua posizione come uno dei film più redditizi dell’anno. Questa performance eccezionale ha stimolato l’interesse per un secondo capitolo, anche se al momento non è ancora stata ufficialmente annunciata una data di uscita o il cast completo. lo stato attuale di Barbie 2: conferme e aspettative. Sebbene le voci sul sequel siano molto insistenti, la produzione di Barbie 2 non è ancora stata confermata ufficialmente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sydney sweeney e il sequel da 1,4 miliardi: giocherebbe la sorella di margot robbie?

In questa notizia si parla di: sequel - miliardi - margot - robbie

Barbie, è davvero in produzione un sequel del film fenomeno del 2023? Cosa sappiamo; Barbie 2 è in lavorazione o forse no: che è successo?; Taylor Swift e Margot Robbie: le regine dell’estate valgono oltre 2 miliardi $.

Sequel di Barbie? Cosa pensano Greta Gerwig e Margot Robbie - Dopo lo straordinario successo di “Barbie” erano inevitabili ipotesi su un eventuale sequel del kolossal con Margot Robbie che ha incassato la bellezza di 1,4 miliardi di dollari al livello ... Come scrive donnamoderna.com

Margot Robbie dice no al sequel di Barbie: "Abbiamo dato tutto quello che potevamo" - Fanpage.it - Questo fa salire enormemente il cachet di Margot Robbie che per un sequel, ... Si legge su fanpage.it