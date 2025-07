Ex Ilva scontro sul rilancio | Urso promette un piano green opposizione chiede nazionalizzazione e dimissioni

Il futuro dell’ex Ilva di Taranto è al centro di un acceso dibattito politico, con il ministro Urso che promette un piano green per rilanciare la siderurgia italiana e l’opposizione che chiede la nazionalizzazione e le dimissioni. La sfida tra sviluppo sostenibile e interessi politici si fa sempre più intensa, lasciando presagire un confronto acceso e determinato. Riuscirà l’Italia a trovare un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale?

Tarantini Time Quotidiano Il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’imminente presentazione di un piano siderurgico nazionale, subordinandolo alla risoluzione della crisi dell’ex Ilva di Taranto. Il piano punta a rendere la siderurgia italiana la più avanzata d’Europa sul piano ambientale. Le sue parole hanno però suscitato dure critiche. Il senatore M5S Mario Turco ha accusato il ministro di aver fallito, chiedendone le dimissioni e invocando la nazionalizzazione dell’impianto. Anche Nicola Convertino (Aigi) ha sottolineato l’urgenza di maggiori investimenti pubblici e di una legge speciale per Taranto, avvertendo che senza interventi tempestivi si rischia una catastrofe industriale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, scontro sul rilancio: Urso promette un piano green, opposizione chiede nazionalizzazione e dimissioni

