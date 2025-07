Strade più sicure a Taranto | arrivano i fondi per SS7 ter e il commissario per la SS100

Una nuova alba per le strade di Taranto: con l’approvazione degli emendamenti al Decreto Infrastrutture, arrivano i fondi e il commissariamento per la SS100 e la progettazione della SS7 ter Manduria–Grottaglie. Un passo importante per migliorare la sicurezza e i collegamenti tra i capoluoghi pugliesi, rispondendo alle attese di anni dei cittadini. È una svolta che trasformerà il volto delle infrastrutture nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Svolta per le infrastrutture stradali di Taranto e provincia: approvati in Commissione Trasporti gli emendamenti al Decreto Infrastrutture che prevedono il commissariamento per la SS100 Bari–Taranto e il finanziamento della progettazione per la SS7 ter Manduria–Grottaglie. Due opere attese da anni che puntano a migliorare la sicurezza stradale e i collegamenti tra i capoluoghi pugliesi. I parlamentari di Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimono soddisfazione per il risultato, sottolineando il valore strategico degli interventi e l’efficacia del lavoro di squadra. L’obiettivo ora è aprire i cantieri e trasformare i progetti in infrastrutture reali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Strade più sicure a Taranto: arrivano i fondi per SS7 ter e il commissario per la SS100

In questa notizia si parla di: taranto - ss100 - strade - sicure

TARANTO IN UN VICOLO CIECO, NON C'È PIÙ TEMPO DA PERDERE di Cinzia Amorosino "Non c’è più tempo da perdere. Facciamo presto! Quella del lavoro è una emergenza". Così si chiude una nota che ci appare abbastanza preoccupata, e preoccupant Vai su Facebook

S.S. 100: tra ritardi e inefficienze; Via libera ai fondi per le quattro corsie a Mottola sulla SS100; Sicurezza stradale, sopralluogo dell’assessore Ciliento sulla SS 100 per verificare gli interventi di mitigazione del rischio incidentalità in corso.

Comitato Strade sicure, 'sparita a Taranto la tangenziale nord' - Comitato Strade sicure, 'sparita a Taranto la tangenziale nord' 'Strade, ponti e complanari in stato di abbandono' TARANTO , 19 gennaio 2025, 18:13 ... Lo riporta ansa.it

Comitato Strade sicure, 'sparita a Taranto la tangenziale nord' - MSN - Lo sottolinea Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure riferendosi alla tangenziale nord di Taranto. Riporta msn.com