Caprette a spasso lungo la tangenziale | rampe di accesso e uscita bloccate

Un pomeriggio di caos sulla tangenziale di San Giorgio del Sannio: rampe di accesso e uscita bloccate, traffico in tilt e forze dell’ordine impegnate a gestire l’insolita situazione. La causa? A quanto pare, un gruppo di caprette che, ignare, si aggirava lungo la carreggiata dopo essersi smarrite. Un episodio che dimostra come anche le più innocenti creature possano causare grandi disagi, lasciando tutti a chiedersi come siano finte lì.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tratto della tangenziale bloccato questo pomeriggio con la Polizia stradale da una parte e i Carabinieri dall’altra che hanno ostruito le rampe deviando il flusso del traffico con ovvie problematiche di traffico congestionato lungo la strada che conduce a San Giorgio del Sannio. La motivazione, pare, possa essere riconducibile a un gruppo di caprette che, ignare, stanno passeggiando lungo la carreggiata dopo essersi smarrite dal proprio gregge e aver perso la direzione corretta. Si attende il veterinario che possa aiutare nel recupero delle caprette e la consegna al legittimo titolare, oltre che a posizionarle in un luogo certamente più sicuro di una strada a scorrimento veloce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caprette a spasso lungo la tangenziale: rampe di accesso e uscita bloccate

