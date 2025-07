La transizione verde fa i conti rossi | il fotovoltaico costa 9 volte il nucleare

La transizione verde si scontra con sfide economiche e pratiche che spesso vengono trascurate. Mentre il fotovoltaico rappresenta una soluzione sostenibile, i costi elevati e la durata limitata degli impianti solari sollevano dubbi sulla reale convenienza. A Milano, un semplice calore estivo mette in crisi gli smartphone, dimostrando quanto anche le innovazioni più promettenti abbiano bisogno di un'attenta riflessione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa complessa realtà .

Gli impianti che producono energia grazie al sole durano 20 anni, un reattore 60. E di sera sarebbero inutilizzabili.. L’esperimento: ieri a Milano la massima era di 29 gradi, appena sotto la media storica giornaliera dal 1763, eppure per lo smartphone c’era «surriscaldamento».. lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La transizione verde fa i conti rossi: il fotovoltaico costa 9 volte il nucleare

