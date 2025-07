Rider al lavoro nonostante il caldo estremo gli esiti dei controlli degli ispettori del lavoro

Nonostante il caldo rovente degli ultimi giorni, molti rider hanno continuato a lavorare incessantemente, mettendo a rischio la propria salute per consegnare cibi a domicilio. Gli esiti dei controlli straordinari condotti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dai Carabinieri confermano le sfide di un settore in bilico tra esigenze di servizio e tutela dei diritti dei lavoratori. Un’analisi che apre una riflessione urgente sulla sicurezza e le condizioni di lavoro in un mondo sempre più digitale.

Nonostante il caldo estremo dei giorni scorsi ed i rischi connessi, sono molti i rider rimasti al lavoro nel settore della consegna di cibi a domicilio. Sebbene molti se ne siano accorti di persona, ora c'è l'ufficialitĂ degli esiti dei controlli straordinari effettuati da Ispettorato Nazionale del Lavoro e Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, in relazione al rispetto della relativa normativa. L'attivitĂ ispettiva si è svolta lo scorso 4 luglio, anche a seguito della sottoscrizione tra le parti sociali del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro".

