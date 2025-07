Toni Storm smonta il dream match con Mercedes Moné | Sarà brutale non storico

Toni Storm smonta il dream match con Mercedes Moné: la wrestler britannica ha ridimensionato le aspettative, definendo l’atteso incontro ad All In come un semplice scontro, non un evento storico. A pochi giorni dall’appuntamento, Storm ha spiegato al New York Post perché il loro duello non sarà il “miglior match femminile di sempre”, sottolineando che, a volte, le promesse troppo grandi rischiano di oscurare la vera essenza di una battaglia. La verità potrebbe sorprendere tutti.

Toni Storm è stata coinvolta in una faida con Mercedes Moné nelle ultime settimane, e tutto culminerà ad All In: Texas. A pochi giorni dall'incontro, Storm ha ridimensionato le aspettative su quello che molti stanno definendo "il miglior match femminile di sempre". Parlando con il New York Post, a Toni Storm è stato chiesto del suo match imminente contro Mercedes Moné e del motivo per cui si pensa possa essere un incontro storico, soprattutto considerando che non si sono mai affrontate in un match uno contro uno. Toni Storm promette violenza, non spettacolo. Storm ha dichiarato di non credere affatto che sarà il miglior match femminile di sempre, anzi, potrebbe non esserlo per nulla.

