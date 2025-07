Pfizergate | La Commissione ha usato poteri in modo abusivo ignorando le decisioni del Parlamento Ue

Lo scandalo Pfizergate scuote le istituzioni europee: la commissione, accusata di aver usato poteri in modo abusivo ignorando il Parlamento UE. A denunciarlo è Gheorghe Piperea, europarlamentare del partito Alian?a pentru Unirea Românilor, durante la sessione plenaria di Strasburgo. La sua mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen apre un fronte di tensione senza precedenti. Scopriamo insieme i retroscena di questa intricata vicenda che potrebbe cambiare gli equilibri politici europei.

Lo ha dichiarato l'europarlamentare del partito Alian?a pentru Unirea Românilor (Romania) Gheorghe Piperea, alla sessione plenaria a Strasburgo, firmatario della mozione di sfiducia contro la commissione Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pfizergate: «La Commissione ha usato poteri in modo abusivo, ignorando le decisioni del Parlamento Ue»

