Germania-Cina alta tensione Il laser contro l’aereo di Berlino e la discordia sulle terre rare

Tensione tra Cina e Germania si intensifica nel Mar Rosso, con un episodio che ha acceso il dibattito internazionale: un aereo tedesco è stato colpito da un laser cinese durante una missione europea. Mentre le controversie sulle terre rare si infittiscono, l'incidente mette in discussione la stabilità delle relazioni tra le due potenze. La crisi si complica, evidenziando come le sfide geopolitiche odierne richiedano risposte pronte e strategiche.

Roma, 8 luglio 2025 - Attrito tra Cina e Germania per un episodio avvenuto nel Mar Rosso. Il ministero degli Esteri tedesco ha lamentato che un aereo dell'aviazione di Berlino è stato preso di mira con un laser dalle forze cinesi mentre era impegnato nell'operazione di pattugliamento europeo denominata Aspides. L'incidente laser si sarebbe verificato quando l'aereo si è avvicinato a una fregata cinese. La missione militare navale dell'Ue è stata avviata nel 2024 per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico, nel Golfo di Oman e nel Golfo Persico in risposta agli attacchi Houthi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net