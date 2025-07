Ultimo Stadi 2025 – La favola continua … arriva a Roma con le tre date sold out allo Stadio Olimpico il 10 l’ 11 e il 13 luglio

L’estate italiana si infiamma con ULTIMO e il suo straordinario tour 2025, che continua a scrivere pagine di storia musicale. Dopo il successo nelle tappe di Lignano Sabbiadoro, Ancona e Milano, l’energia esplode a Roma con tre date sold out allo Stadio Olimpico il 10, 11 e 13 luglio. Un’ennesima conferma del suo status di protagonista indiscusso: la favola dell’estate non si ferma qui, pronta a sorprendere ancora.

DOPO IL SUCCESSO DI LIGNANO SABBIADORO, ANCONA E MILANO ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA. IL QUARTO TOUR CONSECUTIVO NEGLI STADI TUTTO ESAURITO CON 7 MESI DI ANTICIPO ARRIVA A ROMA CON LE TRE DATE SOLD OUT ALLO STADIO OLIMPICO 10, 11 E 13 LUGLIO ULTIMO ha dato il via all’ennesima estate da protagonista indiscusso del live italiano: è partito ufficialmente ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA., la tournée estiva che fino al 23 luglio lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei più grandi stadi del Paese per 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out da mesi. Dopo i primi sold out di Lignano Sabbiadoro, Ancona e Milano, ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua …” arriva a Roma con le tre date sold out allo Stadio Olimpico il 10, l’ 11 e il 13 luglio

In questa notizia si parla di: stadi - favola - continua - arriva

Ultimo Stadi 2025 – La favola continua, al via da Lignano il tour tutto esaurito - L’estate italiana si accende con l’energia di Ultimo, che dà il via alla sua tournée "Stadi 2025 – La favola continua…".

Ultimo ha registrato tutto esaurito a San Siro per il suo“Stadi 2025 la favola continua”, riempiendo lo stadio per la prima delle due date milanesi. Ecco come è andata… Foto e articolo a cura di Lucaph_photo Vai su Facebook

Pronto al via il tour ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA; Ultimo in concerto a San Siro: scaletta e come arrivare allo stadio; Ultimo in concerto a Messina con “La Favola Continua”.

Inserisci le tue credenziali - DOPO IL SUCCESSO DI LIGNANO SABBIADORO, ANCONA E MILANO ULTIMO STADI 2025 - romadailynews.it scrive

Il concerto di Ultimo sotto la pioggia di luglio - La prima data di due allo Stadio San Siro di Milano ha spolverato i fan radunati all 'Ultimo Stadi 2025 - Come scrive cosmopolitan.com