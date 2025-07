Paganin | Ederson? Non so fossi l’Inter reinvestirei i soldi in difesa

Nel mondo del calciomercato, le scelte strategiche fanno la differenza. Antonio Paganin si esprime su un possibile scenario: se fossi l’Inter, investirei in difesa, anche in vista di una possibile partenza di Calhanoglu. Le sue parole mettono in evidenza le priorità e le incognite di un mercato in tumulto, lasciando intendere che le decisioni future potrebbero rivoluzionare la composizione della squadra nerazzurra. Ma cosa ne penseranno i tifosi?

Paganin non convintissimo dell’eventuale scelta dell’Inter di affidarsi a Ederson in caso di addio di Calhanoglu. L’ex giocatore andrebbe perlopiù su un difensore. Le sue parole. MERCATO IN FIBRILLAZIONE – Antonio Paganin, in collegamento su Tmw Radio, ha detto la sua sulle prossime mosse dell’Inter tra Calhanoglu ed Ederson. E sull’atalantino interviene in questo modo: « Non vedo il motivo per cui Sommer vada via, visto che ha fatto molto bene. C’è tempo per svecchiare quel ruolo. Per il resto dico che l’Inter ha sempre saputo muoversi molto bene sul mercato in certe situazioni. Cercherà di fare muro per Calhanoglu per non svenderlo, per poi reinvestire quella cifra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Paganin: «Ederson? Non so, fossi l’Inter reinvestirei i soldi in difesa»

