Gemini può ora aiutare nell’organizzazione di file in Google Drive

Scopri come Gemini di Google Drive rivoluziona la gestione dei tuoi file! Ora, grazie alle nuove funzionalità della versione web, Gemini può aiutarti a spostare e organizzare facilmente i documenti tra le cartelle. Questa innovazione rende più semplice mantenere ordine e velocizzare il flusso di lavoro. Vuoi sapere come sfruttarla al massimo? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e ottimizzare la tua esperienza digitale.

La versione web di Google Drive accoglie nuove funzionalità per l'organizzazione dei file: Gemini può spostare file tra le cartelle.

In questa notizia si parla di: file - gemini - organizzazione - google

