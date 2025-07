Wall Street apre debole Dj -0,11% Nasdaq +0,29%

L'apertura di Wall Street si presenta moderatamente cauta, con il Dow Jones in leggero calo e il Nasdaq che invece mostra segnali di forza. Mentre gli investitori osservano con attenzione le ultime tendenze del mercato, i numeri indicano una giornata di possibili opportunità e sfide. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa sessione e quali spunti offrirà ai trader di tutto il mondo. La volatilità è nel vento, ma le occasioni non mancano.

Wall Street apre debole. Il Dow Jones perde lo 0,11% a 44.358,47 punti, il Nasdaq sale dello 0,29% a 20.473,55 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,04% a 6.233,19 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street apre debole, Dj -0,11%, Nasdaq +0,29%

