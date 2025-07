Gutierrez Juventus | si inserisce un’altra italiana nella corsa all’esterno del Girona Può mettere i bastoni fra le ruote ai bianconeri tutti i dettagli

Il calciomercato si infiamma e la Juventus deve fare i conti con una nuova concorrente italiana per l’esterno del Girona: Miguel Gutierrez. La sua presenza potrebbe complicare i piani dei bianconeri, aggiungendo pepe alla corsa al rinforzo. Con il Milan anch’esso interessato, le strategie di mercato sono destinate a riscaldarsi, rendendo questa trattativa più incerta che mai. Tutti i dettagli nel nostro approfondimento.

Gutierrez Juventus: altra italiana si inserisce nella corsa al laterale del Girona. Può mettere in difficoltà i bianconeri, tutti i dettagli. Il calciomercato Milan si accende con un nuovo, importante obiettivo proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Miguel Gutierrez, talentuoso terzino sinistro del Girona, superando di fatto la concorrenza di altri club italiani che lo avevano seguito in passato, tra cui la Juventus. Un talento della Liga per la fascia del Diavolo. Miguel Gutierrez, terzino spagnolo classe 2001 cresciuto nella prestigiosa cantera del Real Madrid, è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione del Girona.

