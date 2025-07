Convegno su via d’Amelio spostato da Palermo a Roma | care Colosimo e Meloni l’imbarazzo vi seguirà ovunque

Il convegno su Via D’Amelio, trasferito da Palermo a Roma, sta scatenando polemiche e sospetti tra i cittadini. Care Colosimo e Meloni, ci raccontano che la scelta è dettata da ragioni pratiche, ma l’impressione è che si voglia distogliere l’attenzione dall’imbarazzo crescente dentro il partito. Un gesto che solleva dubbi e alimenta il senso di insicurezza tra gli italiani, lasciando molti a chiedersi: quale verità si cela dietro questa decisione?

Ma davvero le super sorelle d'Italia, Chiara Colosimo e Giorgia Meloni, vogliono farci credere che il repentino trasferimento da Palermo a Roma del convegno già organizzato per il 19 luglio, anniversario della strage di Via D'Amelio, dipenda dalla comodità dei relatori e non piuttosto dall'imbarazzo crescente nel partito per l'inchiesta giudiziaria che, per ora, coinvolge il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno e l'assessora regionale, Elvira Amata, entrambe figure di spicco della galassia meloniana? Perché a leggere i comunicati del partito, che sono stati ripresi da diverse testate giornalistiche negli scorsi giorni, questo si ricava: nel giorno più caro alla poetica meloniana, il giorno nel quale la tradizione orale imposta dalla leader e mandata a memoria da stuoli di commentatori fonda la promessa irrevocabile di impegno per lo Stato di Giorgia&Chiara, novelle Frodo&Sam, il 19 luglio appunto, il cerimoniale fiammeggiante che avrebbe imposto a tutto lo stato maggiore del partito di recarsi financo a piedi a Palermo avrebbe ceduto il passo ad un riguardo per nulla ardito alle agende degli illustri relatori.

