Tajani | Tra 2 guerre e i dazi sono il Ministro degli Esteri più sfigato della storia

Nel turbinio di crisi tra due guerre e tensioni commerciali, Antonio Tajani si definisce il “ministro degli Esteri più sfigato della storia”. Un’affermazione che riflette le sfide di un ruolo complesso in tempi instabili. Tra diplomazia e ostacoli globali, Tajani affronta con onestà le difficoltà di rappresentare l’Italia in un arco di eventi così turbolento, mostrando come la realtà politica spesso sia fatta di sfide senza precedenti.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia, tra due guerre e con la guerra commerciale" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al convegno Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo tenutosi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: "Tra 2 guerre e i dazi, sono il Ministro degli Esteri più sfigato della storia"

In questa notizia si parla di: ministro - esteri - tajani - guerre

