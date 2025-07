Katy Perry e Orlando Bloom insieme dopo la separazione | Erano su uno yacht con loro anche Bezos e la moglie

Dopo la recente separazione, Katy Perry e Orlando Bloom hanno sorpreso tutti condividendo un dolce momento di relax sulla Costiera Amalfitana, a bordo di uno yacht di lusso. Accanto a loro, la piccola Daisy Dove, amici come Jeff Bezos e Lauren Sanchez, testimoniano che anche nei momenti difficili, il supporto e l’amicizia trovano spazio tra le onde del Mediterraneo. Una vacanza che parla di rinascita e nuovi inizi, pronta a svelare cosa riserverà il futuro.

Dopo l'annuncio della separazione, Katy Perry e Orlando Bloom sono stati visti in vacanza insieme, a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. Con loro la figlia Daisy Dove e anche gli amici e neo sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

