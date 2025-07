Giubileo Vela di Calatrava riqualificata | l' inaugurazione

Una nuova luce illumina il quartiere est di Roma con l'inaugurazione della riqualificazione della Vela di Calatrava, un simbolo di rinascita e modernità. Le luci calde sulla Vela e fredde sull'auditorium, accompagnate dai solenni suoni di Richard Strauss, hanno segnato un momento di grande emozione. Ora, questa struttura restaurata si prepara a diventare il cuore pulsante degli eventi del Giubileo 2025, testimoniando una rinascita culturale e architettonica della città.

Un imponente spettacolo di luci calde sulla Vela e fredde sull'auditorium, accompagnato dalle note solenni di Richard Strauss, ha concluso la cerimonia di inaugurazione della riqualificazione della Vela di Calatrava, nel quadrante est di Roma. Abbandonata da oltre vent'anni, la struttura simbolo incompiuto della Capitale è ora restaurata e messa in sicurezza, pronta a ospitare eventi del Giubileo 2025. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giubileo, Vela di Calatrava riqualificata: l'inaugurazione

