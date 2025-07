Nucleare Teheran smentisce Washington | Mai richiesto alcun colloquio con Usa

Nel panorama geopolitico teso tra Iran e Stati Uniti, le dichiarazioni di Teheran continuano a scuotere le speranze di dialogo. Recentemente, infatti, la Repubblica Islamica ha smentito categoricamente ogni richiesta di colloquio con Washington, alimentando ulteriormente le tensioni sul fronte nucleare. Mentre l’attenzione internazionale si concentra sui possibili accordi, le parole di Teheran rafforzano la percezione di un fronte compatto e deciso. La situazione rimane intricata: cosa ci riserva il futuro?

“Da parte nostra non è stata fatta alcuna richiesta per un incontro con la parte americana“. Ogni volta che Donald Trump aggiorna la situazione in Iran nonchĂ© gli ultimi sviluppi in fatto di colloqui sul programma nucleare, da Teheran si erge la voce controcorrente che sgonfia ogni spiraglio positivo aperto da Washington. Fra le ultime, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it