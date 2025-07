Giro d’Italia femminile 2025 Lorena Wiebes si impone nella volata di Trento Quarta Elisa Longo Borghini

Il Giro d’Italia femminile 2025 si anima di emozioni e spettacolo: nella tappa da Vezza d’Oglio a Trento, Lorena Wiebes si impone con eleganza nella volata finale, dimostrando tutto il suo talento. Pilotata magistralmente da Lotte Kopecky, l’olandese conquista la quarta vittoria di questa edizione, confermando il suo stato di forma e accendendo la corsa verso Milano. La battaglia è appena iniziata; cosa ci riserverà il prossimo tratto?

Si conclude con la vittoria di Lorena Wiebes la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025. L’olandese del Team SD Worx – Protime è stata pilotata perfettamente da Lotte Kopecky, terza all’arrivo, riuscendo anche ad evitare una maxi caduta negli ultimi chilometri. Nella volata ristretta, la campionessa europea ha anticipato la britannica Josie Nelson (Team Picncic PostNL). La terza frazione si è aperta a Vezza d’Oglio e si è conclusa a Trento dopo 122 chilometri. Il gruppo compatto ha affrontato l’unica asperità della giornata, il Passo del Tonale (8,4 km al 6,1% di pendenza media), per poi scollinare e percorrere la lunga discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, Lorena Wiebes si impone nella volata di Trento. Quarta Elisa Longo Borghini

