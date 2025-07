Si sciopera davvero sempre di venerdì? Cosa dice il nostro Scioperometro

Ma è davvero sempre di venerdì? Scopri cosa dice il nostro scioperometro: disagi, ritardi e cancellazioni sono all’ordine del giorno durante le agitazioni. Viaggiare diventa una sfida, tra bus in panne, treni in ritardo e voli cancellati. Eppure, c’è un modo per essere sempre preparati. Resta con noi per conoscere tutte le ultime notizie e affrontare al meglio ogni sciopero.

Disagi, ritardi, cancellazioni di treni. Oppure autobus a singhiozzo. O ancora lunghe attese in aeroporto in attesa di un volo sostitutivo di quello cancellato. È la prospettiva con cui convivono con una certa frequenza gli utenti in occasione delle agitazioni sindacali che coinvolgono il trasporto ferroviario, aereo e pubblico locale. Accade anche in queste ore, a causa di uno sciopero nazionale dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 dell'8 luglio, che riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Dopo tutto, le mobilitazioni servono anche a questo: a segnalare, attraverso i disagi creati, l'importanza di un servizio e le esigenze di chi lo garantisce.

