Ponza lo scontrino fuori dalla realtà | Pranzo da 923 euro

Ancora una volta, l'estate porta con sé storie di scontrini sorprendenti e spesso incredibili. A Ponza, un conto di ben 923 euro per un pranzo ha attirato l'attenzione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e il valore delle esperienze culinarie di lusso. Un episodio che invita a riflettere su quanto il "lusso" possa a volte sfociare nel surreale, lasciandoci con la domanda: fino a dove può arrivare il piacere di una buona tavola?

Ci risiamo. Ancora una volta, con l'arrivo dell'estate, tornano alla ribalta gli scontrini "folli". L'ultimo? Ben 923 euro per un antipasto, quattro primi, acqua e vino. È successo all'isola di Ponza nel ristorante "Il rifugio dei naviganti", nella zona di Sant’Antonio. Stando a quanto riporta Repubblica a pesare sul conto sono stati gli scialatielli all’aragosta, costati 759 euro, e due bottiglie di biancolella della locale Cantine Migliaccio, pagate 120 euro. "Erano turisti, hanno chiesto l’intervento della Guardia di Finanza", sostengono a Ponza. Ma al comando delle Fiamme gialle di Latina al momento non risulta alcuna denuncia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ponza, lo scontrino fuori dalla realtà: "Pranzo da 923 euro"

In questa notizia si parla di: euro - ponza - scontrino - fuori

Il ministro Salvini incontra il sindaco di Ponza: 4 milioni di euro per le opere al porto. Ecco il progetto - Il futuro di Ponza si fa sempre più luminoso! Durante un incontro tra il ministro Salvini e il sindaco Ambrosino, sono stati stanziati 4 milioni di euro per potenziare il porto dell'isola.

Week end con il Fai per scoprire i mille luoghi d'Italia.

Scontrino da 923 euro per pasta e aragosta a Ponza: ma i consumatori hanno dei diritti! - ) Nel caso di Ponza, se il menu non indicava chiaramente il prezzo dell’aragosta o del vino, i clienti avevano tutto il diritto di ... Segnala euroconsumatori.eu

« Scontrino con 25 euro in più al ristorante, volevano pagassi un piatto non ordinato. Per fortuna ho scattato quella foto» - Il Mattino - Partire per le vacanze non vuol dire soltanto esplorare nuovi luoghi, rilassarsi in spiaggia o passeggiare per le vie di qualche città d'arte. Riporta ilmattino.it