Inter Sabatini svela il retroscena durante sul Mondiale per Club | Riunione in cui è venuto fuori di tutto! Ecco che hanno fatto i giocatori

Sandro Sabatini rivela in esclusiva i retroscena di una riunione tra i giocatori dell'Inter negli Stati Uniti, tra tensioni e drammi dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club. In un clima teso, Cristian Chivu ha cercato di ricucire gli animi e fare chiarezza sul difficile momento. Ecco cosa è successo davvero nello spogliatoio nerazzurro, un episodio che svela le emozioni e le sfide dietro le quinte della squadra.

Inter, Sabatini svela il retroscena durante sul Mondiale per Club. Le dichiarazioni riguardanti una riunione in Usa. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense, Cristian Chivu ha convocato una riunione con la squadra per fare chiarezza sulla situazione che si era venuta a creare nello spogliatoio dell’ Inter. Il retroscena di quanto accaduto è stato rivelato dal giornalista Sandro Sabatini attraverso il suo canale YouTube, offrendo uno spunto sui problemi che hanno segnato la fine della stagione nerazzurra. «Chivu ha convocato una riunione all’indomani della partita persa con la Fluminense », ha spiegato Sabatini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Sabatini svela il retroscena durante sul Mondiale per Club: «Riunione in cui è venuto fuori di tutto! Ecco che hanno fatto i giocatori»

