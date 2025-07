Quando lo stile disegna il mare

Quando lo stile si fonde con il mare, nasce un connubio irresistibile che trasforma le spiagge in passerelle di eleganza. Da Montecarlo alla Versilia, gli stabilimenti balneari scelgono di unire lusso e design, creando esperienze uniche per i loro clienti. Jacquemus, con il suo savoir-faire francese, firma una delle collaborazioni più calde della stagione, facendo squadra con la Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Al centro dell’accordo il...

Da Montecarlo alla Versilia sono sempre di più gli stabilimenti balneari che scelgono di fare squadra con i brand del lusso e del design. Jacquemus. Simon Porte Jacquemus non perde occasione per ricordarci che non possiamo fare a meno del savoir-faire francese anche d’estate. Lo stilista mette a segno una delle collaborazioni più calde della stagione facendo squadra con la Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Al centro dell’accordo il take-over, ossia la rilettura stilistica, dell’iconico stabilimento balneare che, nella sua storia, ha fatto da sfondo a film cult come Gli uomini preferiscono le bionde, Grand Prix o la serie Attenti a quei due con Roger Moore e Tony Curtis. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quando lo stile disegna il mare

