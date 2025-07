Ciclismo gli atleti e le atlete della Toscana per il Trofeo delle Regioni

Il talento toscano brilla ancora una volta nel mondo del ciclismo, con gli atleti e le atlete della regione pronti a conquistare il Trofeo delle Regioni su pista. Firenze si prepara ad accogliere le future stelle del ciclismo italiano, che domani si sfideranno al Velodromo Enzo Sacchi per qualificarsi alla fase successiva. Un'occasione imperdibile per scoprire i nuovi campioni di domani, in un clima di passione e determinazione.

Firenze, 8 luglio 2025 - Il Consiglio Regionale del C.R. Toscana, su indicazione della Struttura Tecnica Regionale – Settore Pista e del Tecnico Regionale Marco Lapucci, ha convocato gli atleti e le atlete per il Trofeo Delle Regioni su pista, la cui prova di qualificazione Area Centro è in programma domani mercoledì 9 luglio al Velodromo Enzo Sacchi di Firenze con inizio alle 16,30. CATEGORIA JUNIORES: Emanuele FERRUZZI “Polisportiva Monsummanese”. Cristiano MACCA “A.S.D. Itala Ciclismo 1907”. Pietro MENICI “G.S. Stabbia Ciclismo”. Mirco VERMIGLI “A.S.D. Itala Ciclismo 1907”. CATEGORIA DONNE JUNIOR: Ginevra DI GIROLAMO “Horizons Cycling Club”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, gli atleti e le atlete della Toscana per il Trofeo delle Regioni

In questa notizia si parla di: ciclismo - atleti - atlete - toscana

Ciclismo. Al giro della Valdera il campione italiano Carosi. Il via oggi da Pontedera 31 squadre e 155 atleti - Il IV Giro della Valdera, in scena da oggi a domenica 29 giugno, promette emozioni e spettacolo nel cuore della Toscana.

Una splendida giornata di #sport e #giovani talenti al 3° Memorial Rossano Mori – Campionato Regionale di #ciclismo esordienti a #PieveFosciana. Un sentito ringraziamento a USD Montecarlo Ciclismo per l’impeccabile organizzazione. Lo sport è vita, im Vai su Facebook

Campionati italiani, tutti i risultati. Piazza d’onore per la Giovannetti; Toscana - Assegnate le maglie tricolori al Campionato nazionale di cronocoppie a Livorno; Ciclismo amatoriale: la prima “Coppa Città di Montignoso” assegna il titolo regionale toscano UISP.

Ciclismo, gli atleti e le atlete della Toscana per il Trofeo delle Regioni - Toscana, su indicazione della Struttura Tecnica Regionale – Settore Pista e del Tecnico Regionale Marco Lapucci, ha convocato gli atleti e le a ... Da sport.quotidiano.net

Ciclismo. Olivia Giovannetti sfiora la maglia tricolore. Argento per l’esordiente del Team Luperini - Prosegue la splendida stagione di Olivia Giovannetti la giovanissima atleta esordiente del secondo anno del Team Fabiana Luperini. Scrive msn.com