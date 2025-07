Giorgio Locatelli uno chef tra i quadri | la cucina italiana conquista la National Gallery di Londra

Giorgio Locatelli, uno dei volti più riconosciuti della cucina italiana, porta il gusto e l’arte nel cuore della National Gallery di Londra. Tra discussioni e riflessioni sull’arte effimera dei piatti, si afferma che il confine tra cucina e arte sia sempre più sottile. Con la sua creatività, Locatelli dimostra che un semplice boccone può essere un capolavoro temporaneo, capace di emozionare e conquistare. E così, la cucina diventa un vero e proprio quadro in movimento.

C'è ancora discussione, tra chi si occupa di cose in apparenza minori: un piatto goloso, inventivo, che in pochi minuti viene demolito in bocca per dare soddisfazione palatale e gastrica, può essere definito opera d'arte, ancorché effimera? Chissà. Mentre c'è chi sull'argomento elucubra pensieri alti, Giorgio Locatelli, chef di primissimo piano, protagonista di MasterChef Italia (sta appunto registrando le puntate della prossima edizione), sicuro che «la cucina è alto artigianato, non arte: tanto dovrebbe bastarci», trionfa – verbo non eccessivo – con due realtà gastronomiche all'interno di un'istituzione artistica e culturale di vertice: la National Gallery a Trafalgar Square, Londra.