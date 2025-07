Concorsi PNRR scuola titoli di riserva e preferenza saranno consultabili in area riservata Chiarimenti

Se sei in attesa di aggiornamenti sui concorsi PNRR scuola, questa è la guida che fa per te. Le graduatorie, sia tardive che rapide, sono ormai disponibili nell’area riservata, offrendo trasparenza e chiarezza sul percorso di selezione. Scopri subito come consultare i tuoi titoli di riserva e preferenza e ottenere tutti i chiarimenti necessari. Continua a leggere per non perdere nessuna novità importante!

Sono in corso di pubblicazione le graduatorie (tardive) del concorso PNRR1 bandito con DDG n. 25752023 e DDG n. 25762023 e le graduatorie (super veloci) del concorso PNRR2 bandito con DDG n. 30592024 e 303602024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

Concorsi docenti 2025 Concorso ordinario PNRR 2, sarà abilitante: bando entro la fine di Novembre 2024, le ultime novità Conto alla rovescia per la pubblicazione del bando del concorso ordinario PNRR 2. Le ultime notizie dicono che si inizierà entro la fine Vai su Facebook

