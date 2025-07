Meteo Milano ancora pioggia In Lombardia 40mila fulmini in tre giorni in città caduti 70 mm di acqua

meteo milano ancora pioggia in lombardia 40mila fulmini in tre giorni in città caduti 70 mm di acqua. Milano, 8 luglio 2025 – Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, la pioggia è tornata a scrosciare su Milano, accompagnata da tuoni improvvisi. La mattina, il cielo era sereno e le temperature si erano notevolmente abbassate, ma nel primo pomoniggio la perturbazione ha ripreso vigore, portando con sé un evento meteorologico intenso e inatteso, che richiede attenzione e

Milano, 8 luglio 2025 – Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, la pioggia è scesa nuovamente su Milano, preceduta da tuoni. Nella mattinata odierna il cielo è stato sostanzialmente sereno (con temperature in netto calo), intorno alle 14.30 le prime nuvole hanno iniziato ad addensarsi sulla città. Intorno alle 15.30 la pioggia è tornata a fare capolino sul capoluogo (fortunatamente con una intensità decisamente inferiore a quella dei giorni scorsi). Oggi sono previsti gli ultimi temporali sulla Lombardia, dopo il forte maltempo dei giorni scorsi che ha seguito un periodo di caldo particolarmente intenso, e da domani una fase più stabile caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e aria asciutta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano, ancora pioggia. In Lombardia 40mila fulmini in tre giorni, in città caduti 70 mm di acqua

