Crollo al ristorante stellato Essenza di Terracina il sindaco Giannetti | Tutta la città piange Mara

Una tragedia sconvolge Terracina: il crollo del tetto al ristorante stellato Essenza ha spezzato la vita di Mara, giovane cameriera amata da tutti. La comunità si stringe nel dolore, mentre il sindaco Giannetti ricorda con affetto questa ragazza solare e dedicata, simbolo di una città profondamente colpita. In momenti come questi, l’intera comunità si unisce per trovare conforto e ricostruire insieme.

Tragedia a Terracina: il tetto del ristorante stellato Essenza è crollato durante il servizio serale. Una giovane cameriera, Mara, ha perso la vita. Altri dipendenti sono rimasti feriti. Il cordoglio del sindaco Francesco Giannetti: "Una ragazza solare, amata da tutti".

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

Si chiamava Mara aveva 31 anni e faceva la sommelier. Ieri è morta per il crollo del tetto del ristorante "stellato" Essenza dove lavorava.

Appassionata del suo lavoro, apprezzata dai clienti, un punto di riferimento per tutti i colleghi del ristorante «Essenza» di Terracina e per lo chef stellato Simone Nardoni, La 31enne Mara Severin, che viveva nella vicina Sabaudia, è morta lunedì sera a causa

