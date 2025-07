firenze visite guidate alla mostra su spadolini e la nascita del ministero della cultura

Scopri Firenze attraverso un viaggio nel tempo, esplorando la mostra dedicata a Giovanni Spadolini e alla nascita del Ministero della Cultura. Celebriamo il centenario del suo ingresso nel mondo e i 50 anni di un’istituzione fondamentale per la tutela del patrimonio italiano. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura che hanno plasmato il nostro paese. Prenota ora le visite guidate e lasciati affascinare da un passato ricco di significato e ispirazione.

Firenze, 8 luglio 2025 - In occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini (21 giugno 1925 – 2025) e del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali (oggi Ministero della cultura), la Direzione Generale Archivi del Ministero della cultura promuove la mostra “Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della cultura – L’uomo e l’eredità ”, organizzata dall’Archivio di Stato di Firenze (fino al 12 ottobre 2025). Per valorizzazione i contenuti della mostra è stata attivata una collaborazione con Fondazione MUS.E che vede impegnati i mediatori in una serie di visite guidate gratuite per riscoprire il contributo di Giovanni Spadolini alla nascita del Ministero, il suo impegno nella tutela del patrimonio storico-artistico italiano e il suo profondo legame con il mondo della cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it