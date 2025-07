De Maggio annuncio a sorpresa | Il Napoli ha preso Lucca | E svela il piano | arriva anche Nunez

Il calcio italiano si prepara a una rivoluzione di mercato, e il Napoli è protagonista di un colpo a sorpresa che sta facendo tremare gli ambienti. Valter De Maggio svela in diretta radiofonica che il club ha già chiuso l'acquisto di Lucca e prepara altri colpi di grande impatto, tra cui Nunez. Questa strategia potrebbe cambiare radicalmente il volto della stagione partenopea, ma il meglio deve ancora arrivare.

Una bomba di mercato sganciata in diretta radiofonica, di quelle che possono cambiare completamente la percezione delle strategie di un club. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe di fatto già chiuso il suo primo colpo per il centro dell'attacco. Ma la notizia, già di per sé importantissima, è solo l'inizio di uno scenario ancora più clamoroso: l'arrivo del primo bomber non escluderebbe affatto il secondo. Lucca e Nunz potrebbero giocare insieme nel napoli di Antonio Conte "Sono convinto: il Napoli ha già preso Lucca". Durante la trasmissione 'Radio Goal', De Maggio ha usato parole che non lasciano spazio a interpretazioni: " Sono convinto di quello che dico. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Maggio, annuncio a sorpresa: "Il Napoli ha preso Lucca" | E svela il piano: arriva anche Nunez

In questa notizia si parla di: napoli - maggio - annuncio - sorpresa

Al via il Maggio nel Verde 2025, alla scoperta del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli - Inizia Maggio nel Verde 2025, un'emozionante rassegna di eventi e percorsi dedicati alla scoperta del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

Notizia a sorpresa su Osimhen: secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, anche il Milan potrebbe essere uno scenario per il nigeriano Si potrebbe entrare nel vivo nel caso in cui il Bayern dovesse affondare per Leao #SSCNapoli #Osimhen # Vai su Facebook

Gigi D'Alessio, l'annuncio a sorpresa: altri due concerti in piazza Plebiscito il 26 e 27 settembre; Sorpresa, a Napoli il trono di Palazzo Reale è sabaudo e non bornonico; Caparezza torna in concerto dopo quattro anni, l'annuncio a sorpresa.

Il Napoli e Papa Leone, l’annuncio a sorpresa: cosa succede dopo la festa Scudetto - The Social Post - Intervistato da Radio Crc, emittente vicina al club, il presidente del Napoli ha svelato una sorpresa in ... Segnala thesocialpost.it

Napoli campione: Conte resta o sarà addio? Annuncio a sorpresa di De Laurentiis! - Un capolavoro firmato Antonio Conte, capace di riportare in alto il club azzurro dopo il decimo posto della stagione ... Si legge su fantamaster.it