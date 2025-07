Robbie Williams si sente male durante il concerto e vomita sul palco | Avevo mangiato troppe caramelle a base di nicotina – VIDEO

Durante il concerto di Robbie Williams a Monaco di Baviera, un momento drammatico ha interrotto la serata: il cantante, colpito da malore, si è sentito male e ha vomitato sul palco davanti a oltre 100mila fan. La scena ha suscitato preoccupazione tra il pubblico, soprattutto dopo aver scoperto che il motivo potrebbe essere legato a troppe caramelle alla nicotina consumate prima dello spettacolo. Un episodio che ricorda quanto la salute sia fragile anche sotto i riflettori.

Momenti di preoccupazione durante il concerto di Robbie Williams a Monaco di Baviera, dove sabato sera, davanti a oltre 100mila fan, il cantante inglese ha interrotto bruscamente l’esecuzione della sua celebre ballata She’s the One. Mentre la band continuava a suonare e il pubblico proseguiva a cantare, l’artista — visibilmente pallido — si è sentito male e si è allontanato verso il retro del palco per vomitare. A soccorrerlo è stato un membro dello staff, mentre la performance proseguiva senza sosta. Dopo alcuni minuti di assenza, Williams è riapparso sul palco tra gli applausi e ha ripreso lo spettacolo come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Robbie Williams si sente male durante il concerto e vomita sul palco: “Avevo mangiato troppe caramelle a base di nicotina” – VIDEO

