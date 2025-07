Volley Europei Under 16 femminili | Italia-Bulgaria 3-1 Adesso la Spagna

Le giovani promesse del volley femminile italiano continuano a stupire: dopo aver vinto tutte le partite finora, le azzurrine di Monica Cresta sono pronte a sfidare la Spagna per conquistare un posto tra le migliori del continente. Un cammino entusiasmante che testimonia il talento e la determinazione delle nostre ragazze. La partita di domani sarà decisiva per proiettarle verso le semifinali e scrivere un’altra pagina di gloria nel rugby europeo under 16 femminile.

Le azzurrine del volley di Monica Cresta hanno centrato il quinto successo consecutivo in altrettante gare giocate: domani sfida con la Spagna per raggiungere le semifinali. Prosegue nel migliore dei modi l’avventura della nazionale under 16 femminile  impegnata a Tirana, in Albania, nei Campionati Europei di categoria. Ieri sera, le azzurrine di Monica Cresta hanno centrato il quinto successo consecutivo in altrettante gare giocate. All’Olympic Park infatti, l’Italia è riuscita ad imporsi 3-1 (25-14, 21-25, 25-22, 25-19)  sulla Bulgaria. Top scorer della gara Seyna Gaye con 21 punti messi a segno. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: volley - under - italia - spagna

Tegoleto Volley e Chimera Arezzo ancora insieme con un bel settimo posto in serie D - Termina la stagione 2024-2025, segnando il quarto anno di collaborazione tra Tegoleto Volley e GS Volley '88 Chimera Arezzo.

Mondiale Under 19 Le azzurre giocano per il 1° POSTO! Italia - Cina : DIRETTA GRATUITA DEL MATCH Nel primo commento trovate la DIRETTA GRATUITA DELLE AZZURRE Volleyball World @fanpiùattivi Vai su Facebook

Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna; L’Italia supera in rimonta 3-2 la Spagna, chiude al primo posto e conquista la qualificazione ai Campionati Europei; Italia - Spagna: giorno e ora della partita dell'Italia all'Europeo femminile di pallavolo 2023 | Ottavi di finale.

Europei U.16 F: Italia inarrestabile, superata anche la Bulgaria - Stasera a Tirana Gaye (21 punti a referto) e compagne si sono imposte 3- corrieredellosport.it scrive

Semifinali Women's EURO Under 19 2025: l'Italia perde contro la Spagna, la Francia supera il Portogallo - Entrambe le semifinali dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 sono andate ai supplementari, dove ad avere la meglio sono state Francia e Spagna che si affronteranno venerdì in finale. Come scrive it.uefa.com