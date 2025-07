Bimbo di due anni resta chiuso in auto sotto il sole | salvato dai carabinieri

Un pomeriggio di paura si è trasformato in un lieto fine grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Salerno. Un bimbo di soli due anni, rimasto accidentalmente chiuso in auto sotto il sole cocente, è stato salvato dall’équipe di pronto intervento, che ha evitato conseguenze gravissime. Il sorriso del piccolo è tornato, e ora la sua famiglia può tirare un sospiro di sollievo. La sicurezza dei nostri bambini deve essere sempre una priorità: ecco perché è fondamentale restare vigili.

I carabinieri di Salerno salvano un bimbo di due anni rimasto chiuso in auto: tanto spavento ma nessuna conseguenza per il piccolo, riaffidato al padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

