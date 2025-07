LIVE Sinner-Shelton Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 deve scuotersi contro il bombardiere americano

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Jannik Sinner affronta il potente Ben Shelton nei quarti di finale. Un match cruciale, tra un numero uno che deve dimostrare tutta la sua determinazione e il bombardiere americano pronto a sfidarne la resistenza. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché questa partita promette emozioni da brivido e una svolta decisiva nel torneo. Il grande tennis si accende sul Court 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Shelton Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, valido per i quarti di finale di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso sull’ erba outdoor del torneo londinese. Il match sarĂ il secondo in programma sul Court 1 a partire dalle ore 14.00 italiane, dopo Swiatek-Samsonova: sarĂ il settimo incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio per 5-1 nei sei precedenti. Lo statunitense ha vinto soltanto la prima sfida, giocata a Shanghai nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 deve scuotersi contro il bombardiere americano

In questa notizia si parla di: sinner - diretta - shelton - wimbledon

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierĂ non prima delle 12.

Sonego-Shelton diretta degli ottavi di Wimbledon. In palio l'accesso ai quarti di finale contro il vincente di Sinner-Dimitrov Vai su X

Sonego saluta Wimbledon, Shelton vince in 4 set: sfiderĂ uno tra Sinner e Dimitrov Vai su Facebook

A Wimbledon Dimitrov si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime, avanza Sinner ai quarti dopo 2 set di svantaggio; Jannik Sinner - Ben Shelton a Wimbledon 2025: programma dei quarti, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner-Shelton a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming.

Wimbledon, Sinner oggi si allena: domani contro Shelton, orari e come vederlo - Jannik Sinner oggi si allena, dopo l'infortunio al gomito rimediato contro Grigor Dimitrov, e domani 9 luglio - Riporta msn.com

Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic: il programma dei quarti degli italiani a Wimbledon | Orari e tv - L’edizione di Wimbledon 2025 vede due italiani impegnati ai quarti di finale. Secondo ilfattoquotidiano.it