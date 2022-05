Mercato – L’Inter cerca un vice-Gosens: tra Udogie e Cambiaso spunta una terza pista (Di sabato 28 maggio 2022) Inter in cerca di un vice-Gosens per la prossima stagione L’addio sempre più certo di Ivan Perisic destinato ormai a firmare per il Tottenham costringerà L’Inter a tornare sul Mercato per prendere un vice-Gosens, che con l’addio del croato diventerà il titolare della fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Repubblica in edicola oggi, i dirigenti nerazzurri oltre ai giocatori in Serie A (Cambiaso del Genoa ed Udogie dell’Udinese) starebbero sondando anche la pista estera. “Udogie dell’Udinese, corteggiato dalla Juve e dalla Lazio, e Cambiaso del Genoa i nomi sui quali L’Inter sta ragionando. Occhio anche alla pista estera: Ausilio sta ... Leggi su intermagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Inter indi unper la prossima stagione L’addio sempre più certo di Ivan Perisic destinato ormai a firmare per il Tottenham costringeràa tornare sulper prendere un, che con l’addio del croato diventerà il titolare della fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Repubblica in edicola oggi, i dirigenti nerazzurri oltre ai giocatori in Serie A (del Genoa eddell’Udinese) starebbero sondando anche laestera. “dell’Udinese, corteggiato dalla Juve e dalla Lazio, edel Genoa i nomi sui qualista ragionando. Occhio anche allaestera: Ausilio sta ...

