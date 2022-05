Klopp | «Conosciamo la forza del Real ma anche la nostra»

(Di sabato 28 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Liverpool prima della finale Jurgenha parlato a BT Sport prima della finale di Champions contro ilMadrid. Le sue parole. SENSAZIONI – «Non si può mai sapere ma quello che posso dire, guardandoli negli occhi, sono tutti dell’umore giusto.ladegli avversari mala».MADRID – «Sono i re delle rimonte, noi i maestri della mentalità. Non sono solo rimonte maesperienza. Ancelotti è un allenatore di livello mondiale. Sicuramente avranno già preparato questa partita nei dettagli. Ci aspettiamo una squadra molto forte, esperta e tranquilla. Noi cercheremo di dargli fastidio. Il nostro programma è sempre stato di cercare di battere le squadre più forti del ...

