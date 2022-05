Isola dei Famosi, tutti contro Marco Maccarini: naufraghi in rivolta (Di sabato 28 maggio 2022) Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Marco Maccarini è finito al centro delle polemiche ed è stato attaccato praticamente da tutti i naufraghi. Nonostante sia sbarcato in Honduras appena una settimana fa, infatti, l’ex veejay degli anni Novanta è riuscito a creare scompiglio come nessuno prima di lui. Molti sono stati gli episodi che hanno fatto imbestialire i naufraghi; in primis Carmen Di Pietro, con cui Marco Maccarini ha litigato furiosamente. Prima infatti si è messo a spaccare la legna all’alba, svegliando tutti; poi con la sua sbadataggine ha causato una grave ustione alla mano alla collega Pamela Petrarolo e infine, potendo decidere a quali naufraghi dare da mangiare, ha lasciato a ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 maggio 2022) Nell’ultima puntata dell’dei2022,è finito al centro delle polemiche ed è stato attaccato praticamente da. Nonostante sia sbarcato in Honduras appena una settimana fa, infatti, l’ex veejay degli anni Novanta è riuscito a creare scompiglio come nessuno prima di lui. Molti sono stati gli episodi che hanno fatto imbestialire i; in primis Carmen Di Pietro, con cuiha litigato furiosamente. Prima infatti si è messo a spaccare la legna all’alba, svegliando; poi con la sua sbadataggine ha causato una grave ustione alla mano alla collega Pamela Petrarolo e infine, potendo decidere a qualidare da mangiare, ha lasciato a ...

