Caos Liverpool-Real Madrid, testimoni: "Bambini che piangevano e persone intrappolate" (Di sabato 28 maggio 2022) Caos in Liverpool-Real Madrid con la finale di Champions League, l'evento calcistico più importante, il cui ritardo sul calcio d'inizio supera la mezzora abbondante per via di una serie di scontri fuori dallo stadio con tifosi che hanno provato a entrare irregolarmente. E dei testimoni hanno raccontato all'Associated Press di aver visto "Bambini che piangevano e persone intrappolate. La gente ha iniziato a saltare la fila, poi ha aperto il cancello e ha iniziato a spingere". SportFace.

