Calcio: come Ancelotti nessuno mai, è il primo allenatore a vincere 4 Champions (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Carlo Ancelotti nella storia del Calcio. Il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando l'allenatore più vincente della storia della Champions League, con 4 trionfi. Questo il palmarès completo del tecnico emiliano sia da giocatore sia da allenatore: Palmarès da giocatore. Coppa Italia: 4 Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, Campionato italiano: 3 Roma: 1982-1983, Milan: 1987-1988, 1991-1992; Supercoppa italiana: 1 Milan: 1988, Coppa dei Campioni: 2 Milan: 1988-1989, 1989-1990; Supercoppa UEFA: 2 Milan: 1989, 1990; Coppa Intercontinentale: 2 Milan: 1989, 1990 Palmarès da allenatore, Coppa Italia: 1 Milan: 2002-2003; Campionato italiano: 1 Milan: 2003-2004; Supercoppa italiana: 1 Milan: 2004; Community ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Carlonella storia del. Il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando l'più vincente della storia dellaLeague, con 4 trionfi. Questo il palmarès completo del tecnico emiliano sia da giocatore sia da: Palmarès da giocatore. Coppa Italia: 4 Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, Campionato italiano: 3 Roma: 1982-1983, Milan: 1987-1988, 1991-1992; Supercoppa italiana: 1 Milan: 1988, Coppa dei Campioni: 2 Milan: 1988-1989, 1989-1990; Supercoppa UEFA: 2 Milan: 1989, 1990; Coppa Intercontinentale: 2 Milan: 1989, 1990 Palmarès da, Coppa Italia: 1 Milan: 2002-2003; Campionato italiano: 1 Milan: 2003-2004; Supercoppa italiana: 1 Milan: 2004; Community ...

Il Real Madrid vince la Champions! Vinicius stende il Liverpool Ancelotti è leggenda : nessun allenatore era mai riuscito ad alzare quattro Champions come ha fatto ... a causa dell'ingresso in ritardo allo stadio dei tifosi del Liverpool l'orario del calcio d'... Ancelotti da record, è l'allenatore con più Champions della storia Per Ancelotti - come scrive Paolo Tomaselli - "questa è forse la madre di tutte le vittorie. L'esonero frettoloso al Bayern, la parentesi poco felice di Napoli, il ritorno in Premier a Liverpool, ma ... Calcio: Champions League, l'albo d'oro della competizione Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - Il Real Madrid di Ancelotti batte il Liverpool allo Stade de France e vince la sua quattordicesima Champions League, staccando ulteriormente il Milan secondo a quota 7. CHAMPIONS: TIFOSI REAL CON MAGLIA MBAPPÉ NUMERO ZERO Magliette di Mbappé con il numero 0 come le Champions vinte dal Psg. I tifosi del Real Madrid le hanno mostrate allo Stade de France di Parigi in occasione della finale contro il Liverpool.