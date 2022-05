Uomini e Donne, Maria De Filippi non poteva fare altrimenti: due dame tagliate fuori (Di venerdì 27 maggio 2022) Una decisione sofferta ma necessaria a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha scelto di escludere sempre di più due protagoniste del dating show. Quali i motivi a fondamento di tale disposizione? Uomini e Donne sta per volgere al termine. Mancano ancora poche puntate dopodiché inizierà la pausa estiva fino a settembre. Tante le storie ancora in sospeso come quella tra Ida e Riccardo che sta dominando l’intero programma. Chissà come andrà a finire tra loro, percependo un continuo rapporto di ‘amore e odio’. Maria De Filippi-Altranotizia (Fonte: Google)Ma come ci sono i protagonisti, si parla anche di alcune persone ormai ritenute ‘emarginate’ dallo show. Una decisione assunta dalla stessa conduttrice, probabilmente per ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) Una decisione sofferta ma necessaria aDeha scelto di escludere sempre di più due protagoniste del dating show. Quali i motivi a fonnto di tale disposizione?sta per volgere al termine. Mancano ancora poche puntate dopodiché inizierà la pausa estiva fino a settembre. Tante le storie ancora in sospeso come quella tra Ida e Riccardo che sta dominando l’intero programma. Chissà come andrà a finire tra loro, percependo un continuo rapporto di ‘amore e odio’.De-Altranotizia (Fonte: Google)Ma come ci sono i protagonisti, si parla anche di alcune persone ormai ritenute ‘emarginate’ dallo show. Una decisione assunta dalla stessa conduttrice, probabilmente per ...

